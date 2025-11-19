No Nut November: в чем кроется потенциальный вред месяца воздержания в ноябре

Популярный в Сети месяц воздержания в ноябре — No Nut November — не приносит пользы. Регулярная эякуляция снижает риск возникновения рака простаты у мужчин, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

No Nut November — месяц тотального воздержания от мастурбации изначально был интернет мемом. Это такой своеобразный челлендж, чтобы продержаться 30 дней без рукоблудства.

«По данным некоторых исследований, регулярная эякуляция (около 21 раза в месяц) связана со снижением риска развития рака простаты. Оргазм вызывает сокращения ее мышц, что является своеобразной профилактикой застойных явлений», — объяснила сексолог.

По словам специалиста, длительное воздержание такой естественной «гимнастики» не предоставляет места «перезагрузке». Это может вызвать компульсивное поведение.

«После месяца искусственного сдерживания высок риск ухода в запойную мастурбацию или неразборчивые сексуальные связи в декабре, что уж точно не является целью „осознанности“, — заявил Миллер.

No Nut November — это интернет-челлендж, который посвящен воздержанию от мастурбации в течение ноября. Изначально он возник в качестве шутки. В челлендже участвовали мужчины, но могли присоединиться и женщины.

Вскоре появилось мнение, что такой эксперимент благотворно влияет на здоровье, но многие специалисты опровергают это утверждение. Врачи считают, что отсутствие оргазма приводит к проблемам с потенцией, сном и разногласиям в семьях.

