Нижегородский ребенок месяц ходил с 2 рублями в желудке

Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал, что эндоскописты Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) извлекли из пищевода ребенка двухрублевую монету, сообщает ИА «Время Н» .

Ребенок кашлял на протяжении месяца, его состояние стало вялым, и он время от времени касался шеи и чесал ее. Родители пытались облегчить его состояние, промывая нос и применяя различные методы лечения аллергии, включая ингаляции, но никакие меры не приносили результата.

По словам Никонова, на рентгеновском снимке грудной клетки было обнаружено инородное тело в пищеводе. Вскоре врач-пульмонолог и эндоскопист Александр Дворянинов успешно извлек монету. Кашель ребенка уже не беспокоит.

Ранее подростка, получившего ожоги в результате пожара, санитарной авиацией доставили в Нижний Новгород из Челябинска для лечения в ожоговом центре ПИМУ.