Подростка с ожогами санавиацией доставили из Челябинска в Нижний Новгород

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16-летний юноша получил ожоги в результате пожара в частном доме в Аше

В нижегородском главке МЧС РФ рассказали о санитарно-авиационной эвакуации 16-летнего юноши. Подростка с ожогами доставили из Челябинска в Нижний Новгород, сообщает pravda-nn.ru .

28 сентября несовершеннолетний получил ожоги в результате пожара в частном доме в Аше. Пострадавшего на самолете АН-148 доставили в Нижний Новгород, чтобы оказать помощь в ожоговом центре ПИМУ.

На этом воздушном судне имеется современное медицинское оборудование, включая аппаратуру для искусственной вентиляции легких и кардиомониторы.

Видео с кадрами эвакуации также появилось в сети.

Ранее в нижегородском Чкаловске катер, принадлежащий строительной компании, застрял в камышах. Судебные приставы, проводившие патрулирование реки Юг, заметили судно и помогли ему выбраться из ловушки, зацепив веревкой.