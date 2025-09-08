Невролог рассказала о популярности «короткого сна» в офисах

«В некоторых крупных иностранных и российских компаниях уже пользуются практикой power nap — короткого дневного сна для быстрого восстановления энергии. Для этого в офисах организуют специальные комнаты с мягкими креслами и приглушенным светом», – сказала Демьяновская.

Она выразила сомнение, что такой опыт будет широко распространен в ближайшее время, не во всех сферах возможно это внедрить, но такая тенденция уже есть.

«Если идея спать на работе даже 10-15 минут кажется нереальной, можно просто устраивать такой короткий отдых в рамках обеденного перерыва. Найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15–20 минут отключить все звуковые уведомления, поставить будильник и закрыть глаза, постараться расслабиться», – отметила невролог.

Демьяновская пояснила, что даже этого может хватить, чтобы восстановить силы.