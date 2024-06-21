Невролог объяснила, почему у взрослых есть синдром дефицита внимания

Врач-невролог Марина Мальцева заявила, что риск появления синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых повышается из-за стресса и токсинов. Медик ответила, как этот недуг может проявляться у зрелых людей и как с этим бороться, сообщает «Секрет фирмы» .

Несмотря на название синдрома, такие пациенты страдают от переизбытка внимания, а не его нехватки. Им тяжело переносить скуку, подчеркнула Мальцева.

Основная причина, по которой СДВГ проявляется у взрослых людей, — стресс. Также на возникновение синдрома могут повлиять нейротоксины — свинец, ртуть, растворители, пестициды, алкоголь, никотин и др. Они могут воздействовать на плод во время беременности, предупредила невролог. Восприимчивость к ним сохраняется на всю жизнь, а вследствие накопительного эффекта может возникнуть и СДВГ.

«Люди с СДВГ чувствительны к воздействию пищевых красителей, ароматизаторов, консервантов и сахара», — отметила Мальцева.

Дефицит полиненасыщенных жирных кислот омега-3 может существенно повлиять на выраженность симптомов. Также, по словам эксперта, есть связь между проявлениями СДВГ и пищевой аллергией.

Если синдром уже наблюдается, то для улучшения состояния пациенту нужно постараться свести к минимуму стрессовые факторы, нормализовать режим сна, правильно питаться. Также нужно лечить аллергию и желудочно-кишечный тракт, если с ними наблюдаются проблемы. Кроме того, следует добавлять в рацион витамины и микроэлементы, резюмировала Мальцева.