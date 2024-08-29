Невролог Неврюзина назвала провоцирующие мигрень продукты

Около 18% женщин и 6% мужчин страдают от мигрени. В основном причиной атаки являются стресс или физическая усталость, курение, алкоголь, смена часовых поясов, яркий свет, громкий шум или даже сильный запах. Но иногда спровоцировать приступ может еда, то есть отдельные продукты, употребленные в пищу. Об этом сообщила РИАМО врач-невролог «СМ-Клиники» Галина Неврюзина.

Она отметила, что подобрать для каждого полный список продуктов-провокаторов невозможно. Необходимо отслеживать свои ощущения и замечать реакцию на ту или иную еду.

В первую очередь, врач отметила, что потребление воды должно быть разумным. Нельзя ограничивать или употреблять ее слишком много. В течение всего дня равномерными порциями нужно выпивать подросткам до 1,6 л, а взрослым — до 2,5 л жидкости, обращая внимание на интенсивность физических нагрузок.

«По возможности необходимо исключить из рациона или ограничить потребление продуктов и напитков, содержащих искусственные подсластители (особенно аспартам), кофеин, большое количество глутамата натрия (снеки, соусы, сосиски и колбасы, ветчина), отказаться от алкоголя (особенно красного вина, пива, коньяка). Также к продуктам-триггерам относят ферментированные продукты (квашеная капуста, хлеб на закваске), уксус, некоторые десерты (мороженое, арахисовая паста), некоторые овощи и фрукты (томаты, репчатый лук, оливки, авокадо, цитрусовые, инжир), продукты, содержащие глютен (пшеничный хлеб, макароны, выпечка), шоколад, энергетики», — рассказала невролог.

При этом она отметила, что это не означает, что страдающий мигренью должен немедленно отказаться от употребления всего перечисленного выше. В некоторых случаях приступ может начаться как раз при резком исключении из рациона того или иного продукта либо при сочетании нескольких триггеров, а чаще всего — при их чрезмерном употреблении.

«Чтобы было проще понять, какой именно продукт приводит к приступу мигрени, нужно следить за своим состоянием, а также вести дневник питания, совмещенный с дневником головной боли», — посоветовала врач.

Также она отметила, что важно питаться регулярно и сбалансированно, есть чаще, но небольшими порциями (желательно каждые 2–3 часа). Важно не наедаться в перерывах между завтраком, обедом и ужином. При этом легкие перекусы делать можно.

«Конечно, вылечить болезнь диетой нельзя, но помочь себе облегчить болевые ощущения, соблюдая эти рекомендации, может каждый, кто бережно относится к собственному здоровью», — резюмировала специалист.