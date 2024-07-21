Nestlé десятилетиями продавала фекальную воду, выдавая минеральную

Компания Nestlé несколько лет продавала воду, загрязненную фекалиями и бактериями как «природную минеральную воду».

По данным независимой исследовательской платформы Mediapart, источники минеральной воды во Франции заражены фекалиями, бактериями Escherichia coli и пестицидами. А для ее очищения использовались запрещенные методы. Nestlé фильтровала воду и перепродавала ее.

«Компания, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с „природной минеральной водой“, обманывая потребителей во Франции, Европе и во всем мире», — заявил представитель правозащитной организации.

За последние 15 лет сумма мошенничества составила 3 млрд евро. Активисты призывают власти Франции привлечь виновных к ответственности. Nestlé все обвинения в свой адрес отвергает.