Она добавила, что при ХОБЛ нарушается прохождение воздуха через бронхи, а легкие постепенно теряют способность насыщать кровь кислородом.

Как уточнила доктор, по данным эпидемиологических исследований, ХОБЛ входит в топ-3 ведущих причин смертности в мире. Ежегодно от заболевания умирает вдвое больше людей, чем от рака легких. В России насчитывается около 11 млн пациентов с диагнозом ХОБЛ, и в большинстве случаев болезнь напрямую связана с курением.

Почему курение — главный фактор риска

«Табачный дым содержит более 4 тыс. химических соединений, около 250 из которых токсичны, а более 70 — канцерогенны. При вдыхании эти вещества раздражают и повреждают слизистую бронхов, вызывая хроническое воспаление. В ответ бронхи сужаются, стенки отекают, повышается выработка слизи. Со временем развивается хронический бронхит и эмфизема легких — необратимые процессы, приводящие к потере эластичности легочной ткани и тяжелой дыхательной недостаточности», — пояснила Цагараева.

По ее словам, не случайно ХОБЛ называют «кашлем курильщика». Первые симптомы часто проявляются незаметно — периодический кашель по утрам, который человек считает привычным. Позже он становится постоянным, сопровождается выделением мокроты и чувством тяжести в груди. Постепенно появляется одышка: сначала при интенсивной нагрузке, потом при подъеме по лестнице, а со временем — во время обычной прогулки.

Группа риска

Курение остается основной причиной развития ХОБЛ — около 90% всех случаев связаны именно с ним. Однако есть и дополнительные факторы:

— возраст старше 40 лет;

— длительное воздействие табачного дыма (в том числе пассивное курение);

— загрязненный воздух в крупных городах и промышленных районах;

— вредные условия труда, контакт с химикатами и пылью;

— частые инфекции дыхательных путей, ослабленный иммунитет;

— наследственная предрасположенность.

Доктор предупредила, что даже пассивное вдыхание табачного дыма увеличивает риск развития заболевания на 25-30%.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких проводится ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе ВОЗ. В этом году он выпал на 19 ноября. ХОБЛ неизлечима, но правильное лечение позволяет замедлить развитие болезни

