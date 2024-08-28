Жители 22 регионов РФ заразились лихорадкой Западного Нила

Жители 22 регионов РФ подхватили лихорадку Западного Нила. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Роспотребнадзор.

В большинстве регионов РФ случаи заражения единичные. Показатель заболеваемости низкий — 0,08 на 100 тыс. населения.

Тем не менее, эта цифра на 13% больше среднего значения за последние годы. Наиболее подверженные заражению люди — те, у кого есть хронические заболевания, а также пенсионеры.

Ранее сообщалось, что бакланы, чайки и комары вызвали вспышку лихорадки Западного Нила в РФ. По состоянию на 6 августа в России болезнь подхватили 19 человек.