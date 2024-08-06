Бакланы, чайки и комары вызвали вспышку лихорадки Западного Нила в России

В России 19 человек заразились острым инфекционным заболеванием — лихорадкой Западного Нила. Причиной распространения болезни стали чайки, бакланы и комары, сообщает Mash .

Лихорадку Западного Нила диагностировали у 14 человек в Татарстане, трех — в Рязанской области и двух — в Астраханской. Сразу несколько пациентов заразились от простых комаров.

Насекомые же стали носителями вируса после укусов бакланов и чаек. Люди, которые заболели в Казани, подхватили болезнь в лесу и во время отдыха на даче, где их покусали комары.

В прошлом году вспышки лихорадки Западного Нила были зафиксированы в Пензе, Костроме, Иваново, Ингушетии, Башкортостане. Доктора предупреждают, что тяжелее всего болезнь переносят маленькие дети.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок озвучил вероятность вспышки листериоза в России. По его словам, это довольно редкое заболевание для страны, пока оно плохо изучено.