Озвучена вероятность вспышки листериоза в России

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал листериоз довольно редким заболеванием для России. По его словам, эта болезнь пока плохо изучена, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Ежегодно в РФ фиксируют до 100 фактов заражения листериозом, но эта статистика не отражает реального положения дел, утверждает Болибок. По словам медика, эта болезнь также не всегда поддается диагностике.

«Чтобы выявить листериоз, нужно делать посевы. А их не всегда назначают, не всегда успевают получить результат, отсюда провалы в статистических данных», — сказал Болибок.

Иммунолог убежден, что в РФ не будет эпидемии листериоза, подобной коронавирусной или грипповой. Вместе с тем в стране могут фиксироваться единичные случаи заболевания, равно как и по всему миру.

Ранее вспышку листериоза зафиксировали в Канаде, а потом и в США. Это инфекционное заболевание напоминает ботулизм, может проявлять как менингит или менингоэнцефалит и способно поражать нервную систему. При попадании в пищу частиц почвы, содержащих листерии, они проникают в организм человека.

Листериоз считается тяжелым заболеванием, которое отличается высокой летальностью — смерть пациента наступает в 30-90% случаев. При этом, в отличие от ботулизма, у листериоза бывает еще и хроническая форма.