В Подольске завершили капремонт детского сада при школе № 12

Детский сад при средней школе № 12 на улице Кирова в Подольске готовится к открытию после капитального ремонта. Обновленное дошкольное отделение планируют открыть в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители завершили капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 12 на улице Кирова в Подольске. Площадь здания составляет 1944,4 кв. м.

В ходе ремонта демонтировали старые конструкции, заменили оконные блоки, установили вентиляционные короба, новые двери и осветительные приборы. Провели работы на фасаде и кровле, проложили коммуникации водоснабжения, канализации, отопления и электропроводку. По информации министерства, в здании ведут покраску стен, заливку и укладку пола. Для детского сада закупили новую мебель и оборудование.

Работы выполнили по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Открытие обновленного учреждения запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.