Россиянам посоветовали проверять разрешения приложений перед установкой

Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская предупредила, что избыточный сбор данных может привести к утечке и мошенничеству — от навязчивых звонков до кредитов на чужое имя.

«На практике мы регулярно видим ситуации, когда простейшему по функционалу приложению пользователи без раздумий выдают доступ к контактам, геолокации, файлам. Чаще всего это происходит из‑за того, что человек просто торопится и не читает список разрешений. Между тем несоответствие запрашиваемых прав назначению приложения — самый очевидный маркер избыточного сбора данных», — предостерегла она.

До установки стоит изучить раздел Data safety в Google Play, App Privacy в App Store или «Безопасность данных» в RuStore. Там разработчик указывает, какие сведения собирает и передает ли их третьим лицам.

После установки нужно оставить только необходимые разрешения. Проверить обращения к чувствительным функциям помогут отчет о конфиденциальности приложений на iOS и панель конфиденциальности на Android. Пожарская также посоветовала следить за фоновым трафиком и отказаться от приложения, если сомнения сохраняются.

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