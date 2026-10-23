Многофункциональный жилой комплекс построят в Хорошево-Мневниках Москвы

Согласован проект строительства второй очереди ЖК «Левел Звенигородская» по адресу: 3-й Силикатный проезд, земельный участок 6/2. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он уточнил, что проект второго этапа строительства ЖК в районе Хорошево-Мневники получил положительное заключение госэкспертизы.

«Документация предусматривает возведение многоэтажного корпуса на земельном участке площадью более 4,1 тыс. кв. м. В здании будет 319 квартир. Первый этаж отведут под коммерческое использование, а в подземной части оборудуют паркинг и кладовые для хранения вещей жителей дома», — подчеркнул Щербаков.

Помимо коммерческих помещений, на первом этаже обустроят лобби и лифтовой холл жилой части. На последнем этаже появятся общественные пространства для собраний и досуга жильцов. Квартиры от одно- до четырехкомнатных разместятся со 2-го по 41-й этаж, их общая площадь составит почти 25 тыс. кв. метров.

На двухуровневой подземной стоянке предусмотрено 163 машино-места, в том числе 20 для электромобилей. Придомовую территорию благоустроят: разместят три детские площадки, проложат пешеходные дорожки, разобьют газоны, высадят цветы, деревья и кустарники.