Не всегда рак, но есть нюанс: подозрительные шишки на шее могут быть опасны

Увеличение лимфатических узлов может сигнализировать о разных состояниях, от обычных воспалительных процессов до злокачественных новообразований. Необходимо знать, какие диагностические процедуры используют медики в подобных ситуациях и какие клинические примеры могут наблюдаться. Онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов в разговоре с РИАМО рассказал, как проходит диагностика и какие решения принимают специалисты.

В чем особенность диагностики?

Определение точной причины увеличения лимфатического узла может быть затруднительным. Разные болезни могут вызывать лимфаденопатию, характеризующуюся изменениями в форме, объеме и работе лимфоузла. В ряде случаев это может быть вызвано воспалительными процессами, но иногда опухоль может скрываться под видимой припухлостью. Поэтому появление уплотнения или образования не следует оставлять без внимания, особенно если оно наблюдается более двух недель. В подобных ситуациях рекомендуется незамедлительно провести диагностику.

Как обследуют пациента?

Начальный этап обследования включает в себя пальпацию и ультрасонографию. УЗИ позволяет определить габариты узла, его конфигурацию и состав. При спорных результатах проводится тонкоигольная аспирационная биопсия — изъятие микроскопического количества ткани для микроскопического анализа. Эта процедура позволяет определить наличие злокачественных клеток.

Если же неясности сохраняются, доктора прибегают к биопсии — иссечению лимфатического узла целиком для выполнения гистологии — детального изучения ткани с применением специализированных красителей и иммунологических методик. Это обеспечивает высокую точность диагностики и служит основанием для выбора тактики лечения.

Случаи из практики

Женщина 42 лет обратилась к врачу с припухлостью на шее, которая не проходила около месяца. Боли не было, признаков инфекции тоже. При осмотре врач обнаружил увеличенный лимфоузел около 2 см. УЗИ подтвердило изменения в его структуре. На следующем этапе была проведена пункция, которая показала подозрение на лимфопролиферативное заболевание (патологическое разрастание клеток лимфоидной ткани).

«Чтобы уточнить диагноз, пациентке выполнили биопсию — лимфоузел удалили полностью и отправили на исследование. В течение двух недель от первого обращения диагноз был установлен: лимфома Ходжкина (онкологическое заболевание лимфатической системы). Благодаря быстрому обследованию лечение началось на ранней стадии, что существенно повышает шансы на хороший результат. Если бы диагностику растянули, диагноз могли поставить позже, и терапия началась бы уже в более запущенной фазе», — рассказал онколог РИАМО.

«Лишние узлы и лишние страхи»

59-летний мужчина обратился с увеличением лимфоузлов над ключицей справа. За год до этого ему удалили часть щитовидной железы по поводу рака. Такой анамнез всегда настораживает, поэтому обследование требовало особого внимания. При осмотре и УЗИ лимфоузлы были нормальной формы и структуры, но оставались сомнения.

Пациенту сделали пункцию, которая показала реактивную гиперплазию (разрастание ткани как ответ на предыдущее вмешательство). Это говорило о том, что рака нет.

«Однако сам мужчина и его семья хотели окончательно исключить метастазы. По их просьбе врачи удалили измененные лимфоузлы и отправили их на гистологию. Исследование подтвердило: злокачественных клеток нет, изменения были связаны с перенесенной операцией. Для пациента это стало решающим фактором — он получил не только медицинский результат, но и психологическое облегчение, перестав бояться рецидива», — добавил специалист.

Почему это важно знать?

Увеличенный лимфатический узел — весомый повод, чтобы обратиться к врачу. Если припухлость или уплотнение не исчезает в течение 14 дней, необходимо проконсультироваться с доктором. Специалист отметил, что невозможно самостоятельно определить разницу между обычной реакцией и серьезным заболеванием. Актуальные диагностические процедуры позволяют быстро установить причину и, при необходимости, начать терапию.

Решающее значение имеет своевременное обращение к специалисту. Раннее обследование оказывает помощь в обнаружении болезни на начальном этапе и запуске лечения, или же в подтверждении отсутствия опасности. В одной ситуации женщина получила раннюю диагностику и надежду на успешную терапию, в другой мужчина удостоверился, что онкология не вернулась, и смог продолжать жить без тревог. Такой подход позволяет не ограничиваться стандартными заключениями, а предоставлять человеку ясный ответ: либо начало лечения, либо уверенность в своем состоянии здоровья.

