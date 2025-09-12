Не все одинаково полезны: как выбрать правильный шампунь

Не все шампуни одинаково полезны: многие из них решают только косметическую задачу и маскируют настоящие проблемы, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Шампунь и уходовые средства для волос действительно важно выбирать, исходя из особенностей кожи головы. Обещания шикарного объема и блеска зачастую решают лишь эстетические задачи и маскируют проблемы, из-за которых волосы выглядят безжизненными», — сказала Филева.

Она подчеркнула, что важно определить тип кожи головы: как быстро после мытья волосы снова кажутся грязными, чешется ли голова, есть ли перхоть, корки на коже и раздражение.

«Если кожа головы жирная, волосы обычно выглядят несвежими уже на следующий день после мытья. Если кожа головы сухая, она шелушится — появляется перхоть, но волосы почти не „жирнятся“. Для жирной кожи головы подходят шампуни с салициловой кислотой, витамином В3, экстрактами крапивы, шалфея и мяты», — рассказала врач.

По мнению Филевой, стоит избегать шампуней с силиконами, сульфатами и питательными маслами. Для сухой кожи головы подойдут шампуни с глицерином, пантеоном, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами.

13 сентября в России празднуют День парикмахера. Этот профессиональный праздник в салонах красоты отмечают проведением мастер-классов и семинаров. Также проходят конкурсы профмастерства и тематические мероприятия.