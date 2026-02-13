Не восстановится организм: почему нельзя есть сладкое и колбасу перед сном

Врач Александр Олмос предупредил россиян, что неправильный выбор продуктов для вечернего приема пищи способен нарушить процессы восстановления организма во время ночного отдыха. Он заявил, что сладкое препятствует выработке мелатонина, пишет Сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Deia.

Специалист посоветовал россиянам убрать из вечернего меню продукты из переработанного мяса, такие как колбаса. Их потребление может негативно влиять на состояние кишечной микрофлоры и тормозить естественную выработку гормона сна мелатонина. Также стоит избегать на ужин богатой углеводами пищи: хлеба, риса или макарон. Эти продукты вызывают быстрое колебание уровня глюкозы в крови, что отрицательно сказывается на глубине и непрерывности сна.

Кроме того, Олмос рекомендует не употреблять сладкое перед сном. Сахар приводит к повышению концентрации гормона кортизола и, как и в случае с мясными полуфабрикатами, мешает синтезу мелатонина.

Для обеспечения качественного ночного отдыха врач предлагает составлять ужин из белковых блюд и овощей. Такой вариант питания не только помогает улучшить сон, но и способствует снижению уровня вялотекущих воспалительных процессов в теле.

