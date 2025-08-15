Не только варенье: врач-гастроэнтеролог рассказал, на что способна малина

Малина, известная человечеству еще со времен Древней Греции, хранит в себе гораздо больше секретов, чем кажется на первый взгляд, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Эта ароматная ягода, которую римский исследователь Палладиус описывал как культурное растение еще в IV веке, сегодня раскрывает свои новые грани благодаря современным научным исследованиям», — сказал врач.

Он подчеркнул, что при калорийности всего 46 ккал на 100 грамм малина содержит целый спектр полезных веществ. Но настоящая ценность ягоды кроется в ее уникальном составе. Витамины С, В-группы, Е и РР сочетаются с минералами — железом, цинком, магнием и калием. Особого внимания заслуживают флавоноиды, антоцианы и салициловая кислота, которые делают малину природным лекарством.

По словам специалиста, современные исследования подтверждают, что регулярное употребление малины может стать эффективной профилактикой целого ряда заболеваний. Ягода демонстрирует способность регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с предрасположенностью к диабету. Ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения, сохраняя молодость кожи за счет стимуляции выработки коллагена.

Сердечно-сосудистая система также получает поддержку от этой ягоды. Малина улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов. Интерес ученых вызывает и ее потенциальная противоопухолевая активность, хотя исследования в этом направлении пока проводятся только на животных.

Для максимального сохранения полезных свойств эксперты рекомендуют употреблять малину в свежем или замороженном виде. Традиционное варенье, несмотря на приятный вкус, теряет большую часть ценных компонентов в процессе приготовления. Оптимальная суточная порция — около 200 грамм, причем лучше употреблять ягоды отдельно от других продуктов или добавлять их в каши и смузи.

Гастроэнтеролог отметил, что при этом из-за высокого содержания органических кислот малина может быть противопоказана при гастритах, язвенной болезни и подагре. С осторожностью следует относиться к этой ягоде людям с аллергией на салицилаты — в малине содержится природный аналог аспирина.

16 августа в России ежегодно отмечают День малинового варенья. Дата праздника связана с тем, что в этот день на Руси праздновали Малинник, чтобы отметить завершение основного периода сбора ягоды.