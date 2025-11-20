Не только кофе: какое уникальное соединение поможет организму получить энергию

В биохимии есть уникальное соединение — янтарная кислота, которую также называют бутандиовой кислотой. Благодаря своей способности стимулировать метаболизм и оберегать клетки от деградации, это вещество считают одним из самых эффективных натуральных стимуляторов энергии и омоложения. В разговоре с РИАМО нутрициолог, косметолог-эстетист бренда EGENY Мария Ляшенко подробнее рассказала о свойствах кислоты, которой можно заменить кофе.

По словам Ляшенко, янтарная кислота — это органическое соединение из янтаря и растений, которую открыли еще в XVII веке, затем начали использовать в медицине и косметологии. Это соединение присутствует в организме в форме сукцинатов, оно важно для метаболизма и жизненной энергии.

Янтарная кислота играет ключевую роль в цикле Кребса, обеспечивая производство энергии. Она улучшает работу мозга, защищает клетки и помогает организму адаптироваться к внешним факторам. По словам нутрициолога, регулярное употребление янтарной кислоты снижает мышечное напряжение, ускоряет восстановление после нагрузок и уменьшает риск усталости.

«В отличие от кофеина, который временно подстегивает нервную систему и может приводить к тахикардии, скачкам давления и тревожности, янтарная кислота действует глубинно, запуская естественные процессы в клетках без побочных эффектов. Она улучшает утилизацию кислорода и стабильно поддерживает на должном уровне выработку энергии, не вызывая привыкания. Современные исследования подтверждают, что именно такой подход к повышению жизненного тонуса является более безопасным и эффективным», — рассказала Ляшенко.

Нутрициолог утверждает, что янтарная кислота полезна при хронической усталости и стрессе, но употреблять ее лучше утром из-за возможных проблем с засыпанием.

Для безопасного и эффективного применения добавки необходимо консультироваться со специалистом для определения дозировки и длительности курса.

