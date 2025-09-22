Не только герпес: названы болезни, которые передаются через поцелуи

Врач Филева: через поцелуи чаще передаются вирусные и бактериальные инфекции

Герпес, цитомегаловирус, инфекционный мононуклеоз и даже стрептококки, вызывающие ангину, могут передаваться при поцелуях, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ранее москвичке запретили целоваться из-за опасной бактерии — Helicobacter pylori, которую обнаружили у нее в желудке. Бактерия передается через слюну и даже может привести к раку.

«Через поцелуи чаще передаются вирусные и бактериальные инфекции. Например, чрезвычайно заразен герпес первого типа, вызывающий „простуду“ на губах. Цитомегаловирус, особенно опасный для беременных и людей с иммунодефицитом, также передается через слюну», — сказала Филева.

Она предупредила, что легко можно заразиться инфекционным мононуклеозом — он так и называется в народе: поцелуйная болезнь.

«Стрептококки, вызывающие ангину, менингококки, а также бактерии, ответственные за развитие кариеса, могут передаваться при тесном бытовом контакте (если пользоваться одними и теми же столовыми приборами, стаканами) и, конечно, при поцелуях», — рассказала врач.

Филева уточнила, что в период эпидемий гриппа и Covid-19 поцелуи становятся дополнительным путем распространения респираторных вирусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.