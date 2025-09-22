Москвичке запретили целоваться из-за болезни желудка

Врачи запретили россиянке целоваться из-за опасной бактерии, которую обнаружили у нее в желудке. Она передается через слюну и даже может привести к раку, сообщает SHOT .

Жительница Москвы почувствовала боли в желудке и решила обратиться к врачу. Гастроэнтеролог обследовал пациентку и обнаружил у нее в желудке опасную бактерию — хеликобактер пилори.

Она может вызывать язву, гастрит и даже привести к раку. При этом бактерия может долгое время бессимптомно жить внутри человека. Заразиться ей очень легко.

Хеликобактер пилори передается через поцелуи, полотенца, продукты питания. В том числе заразиться неприятной бактерией можно во время купания в водоемах, если заглатывать воду.

