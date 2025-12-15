Не так безобиден: чем крепкий чай может навредить здоровью

Крепкий чай при регулярном употреблении может влиять на давление и сон, накапливать в организме тяжелые металлы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Крепкий чай — это биологически активный напиток. Его влияние на сердце, артериальное давление и самочувствие в целом неоднозначны и зависят от индивидуального здоровья человека. Основной активный компонент чая — кофеин и родственные ему алкалоиды. В умеренных количествах они оказывают легкий тонизирующий эффект на сердечно-сосудистую систему: могут временно повышать концентрацию внимания, немного учащать пульс», — рассказала Кашух.

Она добавила, что напиток может даже незначительно увеличивать артериальное давление за счет легкого спазма сосудов и стимуляции сердечной деятельности.

«Нужно понимать, что в основе здорового питания и образа жизни — чувство меры и рациональность. Если со здоровьем все в порядке и человек пьет не слишком крепкий чай 2-3 раза в день, вреда это не принесет. Но те же 2-3 чашки крепко заваренного чая каждый день могут негативно сказаться на самочувствии тревожных и возбудимых людей. Избыток кофеина и танинов может спровоцировать бессонницу», — предупредила врач.

Кроме того, по ее словам, есть единичные сведения, что в крутой заварке могут содержаться тяжелые металлы.

«Исследование проводилось 10 лет назад, и ученые обнаружили, что чем дольше заваривается чай, тем больше в нем может оказаться вредных примесей. В том числе свинец и мышьяк. Понятно, что одна чашка крепкого чая вряд ли может привести к смертельному отравлению. Но металлы имеют свойство накапливаться, и эффект может быть отложенным», — заключила специалист.

