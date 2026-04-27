Будете как зомби: вечерние тренировки убивают здоровый сон

Изматывающие вечерние тренировки не помогают лучше спать, так как в организме повышается уровень адреналина, сообщила РИАМО врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева.

«Интенсивные тренировки менее чем за 2–3 часа до сна повышают температуру тела и уровень кортизола/адреналина, для засыпания температура тела должна снижаться», — объяснила Прокофьева.

По ее словам, вечером допустима только легкая активность: йога, растяжка и спокойная прогулка. Тяжелая атлетика и занятия в спортзале должны заканчиваться минимум за 3 часа до сна.

«Все говорят про популярный совет про 18°C в спальне, но это рекомендация. Вам не должно быть холодно, особенно это важно для людей с нарушенной терморегуляцией. У них может наступать мышечное напряжение и микро-пробуждения», — резюмировала врач.

