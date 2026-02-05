Не сахарная бомба: врач объяснила, есть ли у «Нутеллы» безопасная альтернатива

Врач Кашух: у «Нутеллы» есть безопасные аналоги, но можно и ее включить в рацион

«Называть „Нутеллу“ сахарной бомбой — это все-таки преувеличение. Хотя содержание сахара в этом продукте действительно довольно высокое, его нельзя рассматривать изолированно от общего рациона», — сказала Кашух.

Она добавила, что более безопасные альтернативы существуют. Речь может идти о продуктах со сниженным содержанием сахара или тех, где он частично заменен на другие подсластители.

«Однако в погоне за „безопасностью“ легко впасть в другую крайность: постоянный, навязчивый поиск „разрешенных“ замен для любимого продукта — это тоже форма нездорового пищевого поведения. Гораздо более рациональный подход — интеграция продукта в существующий рацион, чтобы любимое лакомство приносило удовольствие, но при этом не вытесняло собой другие, более питательные компоненты питания», — отметила врач.

Кашух уточнила, что фокус должен смещаться с демонизации отдельного продукта на работу с общей структурой питания и пищевыми привычками в долгосрочной перспективе.

«Категоричное исключение „Нутеллы“ без формирования сбалансированного рациона в целом не решает системных вопросов и часто приводит лишь к срывам», — заключила собеседница.

Всемирный день «Нутеллы» отмечается 5 февраля. «Нутелла» — шоколадно-ореховая паста родом из Италии, она появилась после Второй мировой войны. Праздник проводится во многих городах мира, среди которых оказался даже виртуальный город Нутеллавилль.

