Не просто привычка: откуда у людей появляется тяга к сладкому

Желание съесть что-то сладкое или сдобное — не просто привычка, а реакция нейрофизиологии, объяснила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Попадая в организм, простые углеводы очень быстро расщепляются до глюкозы, вызывая резкое повышение ее уровня в крови. Мозг воспринимает это как получение мощного и быстрого источника энергии, что эволюционно критически важно для выживания. В ответ на это активируется система вознаграждения, выделяя нейромедиатор дофамин, который создает ощущение удовольствия и удовлетворения», — сказала Кашух.

Она добавила, что этот процесс можно сравнить с получением награды, что формирует положительное подкрепление и желание повторить опыт.

«Однако такой „сахарный взрыв“ кратковременен. Следом за ним происходит столь же стремительное снижение уровня глюкозы, что может спровоцировать упадок сил, раздражительность и острое чувство голода. Если заменять полноценные приемы пищи сладостями слишком часто, может сформироваться избыточная тяга к углеводам и дефицит других питательных веществ из-за скудного рациона», — предупредила врач.

В разных странах есть свои праздники, посвященные различным хлебобулочным изделиям. В России 8 ноября отмечается День булочек. С тех пор как люди научились выращивать зерно и приготавливать дрожжи, ассортимент расширялся. Сегодня любители булочек есть в любой стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.