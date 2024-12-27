Не приговор: гинеколог рассказала об особенностях родов после 35 лет

Акушер-гинеколог, эндокринолог Антонина Дорофеева заявила, что риски для здоровья роженицы после 35 лет и ребенка повышаются, но не так сильно, как принято считать, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если мы говорим о том, что нужно проходить какие-то обследования, то стоит начать со стандартного», — сказала доктор.

По ее словам, в первую очередь следует провести обследование щитовидной железы: именно этот орган влияет на благополучный исход беременности.

Чтобы исключить генетические мутации, стоит пройти кариотипирование — исследование генетических особенностей будущих родителей и наличие хромосомных аномалий.

Кроме того, врач призвала быть особенно аккуратными с разрекламированными витаминами и биологически активными добавками. Например, переизбыток витамина B во время беременности может привести к расстройствам у малыша.