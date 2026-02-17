Не поддаваться панике: что делать, если в подъезде нашли больного туберкулезом

Врач Григорьева: при обнаружении в МКД больного туберкулезом нужно звонить в УК

Если в доме или лифте находился человек с открытой формой туберкулеза, жильцам нужно обращаться в управляющую компанию или напрямую в Роспотребнадзор, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«Туберкулез — инфекция, передающаяся преимущественно воздушно-капельным путем. Больной с открытой формой при кашле, чихании или даже разговоре выделяет микроскопические капли слюны, содержащие микобактерии. Самое главное — не поддаваться панике. Важно понимать, что в общественных местах — транспорте, магазинах — мы ежедневно потенциально пересекаемся с носителями различных инфекций, просто не знаем об этом», — отметила Григорьева.

Она пояснила, что в случае, если в подъезде обнаружили больного, то в первую очередь, нужно позвонить в управляющую или домоуправляющую компанию. Уточнить, известно ли им о случае и когда планируется провести дезинфекцию помещений общего пользования.

«Существует четкий медицинский алгоритм: при выявлении открытой формы туберкулеза лечебное учреждение передает экстренное извещение в Роспотребнадзор. Именно эта служба выдает официальное предписание управляющей компании на проведение дезинфекции. Роспотребнадзор также организует обследование лиц, находившихся в тесном контакте с больным», — добавила врач.

Как уточнила Григорьева, если УК не владеет информацией, житель может напрямую обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора с вопросом о мерах, принимаемых в отношении дома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.