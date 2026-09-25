Не патология: психолог объяснила, почему люди говорят с собой вслух

Доцент Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова объяснила, что разговор с собой вслух обычно не связан с патологией и помогает упорядочить мысли, сообщает RT .

Проговаривание мыслей помогает снизить тревогу и сосредоточиться на задаче. По словам Булгаковой, дети делают это, когда решают сложные примеры, а взрослые — при стрессе или планировании.

«Разговоры с самим собой вслух чаще всего являются признаком не патологии, а здоровой работы мозга. В психологии мы рассматриваем это как мощный инструмент саморегуляции», — пояснила Булгакова.

Психолог отметила, что человек без расстройства понимает, с кем говорит, и может прервать монолог при появлении другого человека. При психических расстройствах, например шизофрении, человек может реагировать на галлюцинаторные голоса и воспринимать их как реальных собеседников. Критика к своему состоянию при этом обычно отсутствует.

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