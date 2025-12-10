Не надо мучаться: названы главные ошибки после падения на льду

Боль после падения нельзя игнорировать или «перетирать»: такие действия усиливают отек и могут ухудшить состояние, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Самая большая ошибка после падения на льду — игнорировать боль или пытаться ее перетерпеть. Не стоит растирать и греть ушибленное место, накладывать тугую повязку. Это может усиливать отек и нарушить местное кровообращение. Можно попытаться самостоятельно оценить масштаб повреждений, но в целом любая травма — уже сама по себе повод показаться врачу», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что если дело в банальном ушибе, боль обычно терпимая, возникает в момент удара и вскоре проходит или значительно уменьшается. Как правило, по истечение часа в покое боли быть уже не должно.

«Отек и гематома могут сохраняться несколько дольше, в течение нескольких часов, иногда гематома становится заметной только через пару дней. Но главный критерий здесь — время: при ушибе дискомфорт не длится долго. Вывих дает о себе знать резкой и интенсивной болью, которая может не стихать даже несколько часов после падения», — рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что поврежденный сустав по внешнему виду отличается от здорового — он отекает, краснеет, приобретает необычную конфигурацию, а движения значительно усиливают боль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.