Не надейтесь на авось: как защититься от сифилиса и не пропустить опасный момент

Сифилис давно перестал быть «болезнью из прошлого» и сегодня распространяется во многом из-за беспечности, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталия Ястремская.

Ранее стало известно, что заболеваемость сифилисом в России взлетела на 63% за 4 года. Так, в 2020 году в стране выявили 15,3 тыс. случаев сифилиса, а в 2024 году — уже 25,1 тыс. Особо быстрое распространение инфекция получила среди мужчин в возрасте старше 40 лет.

«Правила здесь простые и универсальные для всех половых инфекций. Не надейтесь на авось — защищайтесь. Единственная эффективная механическая защита — это презерватив. Ответственное сексуальное поведение и разборчивость в связях также резко снижают риски», — сказала Ястремская.

Она посоветовала не игнорировать сигналы тела. Любые непонятные высыпания, язвочки, дискомфорт в паху или во рту — повод для немедленного визита к врачу, а не для поиска ответов в интернете.

«Проверяйтесь планово, если есть риски. Это проявление заботы о себе и партнере. Инкубационный период — около 3 недель. При активной половой жизни со сменой партнеров имеет смысл проходить обследование раз в 3-6 месяцев», — посоветовала врач.

Ястремская отметила, что логично сдавать комплексный анализ на основные ИППП: сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С, хламидиоз, гонорею. Это можно сделать анонимно во многих клиниках и лабораториях.

«Главное — перестать относиться к сифилису как к пережитку прошлого. Это опасное заболевание, которое сегодня активно использует нашу беспечность. Основа защиты — это осознанность, защищенный контакт и своевременная диагностика», — подчеркнула специалист.

