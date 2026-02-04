Заболеваемость сифилисом в РФ взлетела до максимума за несколько лет

Заболеваемость подскочила на 63% за 4 года. Так, в 2020 году в стране выявили 15,3 тыс. случаев сифилиса, а в 2024 году — уже 25,1 тыс.

Удивительно, что это произошло на фоне общего спада заболеваемости населения инфекциями, передающимися половым путем. Тренд на снижение наметился еще в 2015 году и продолжается до сих пор. Например, к 2024 году число случаев трихомониаза уменьшилось на 69%, гонореи — на 64%, хламидиоза — на 58%. Число новых случаев ВИЧ сократилось более чем в 2 раза — со 100,2 до 48,4 тыс.

Как заявили в пресс-службе ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ, статистика по заболеваемости сифилисом в 2024–2025 упала на 16%. При этом эксперты указывают на факторы, искажающие данные.

По словам руководителя отдела ФГБУ НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, были ужесточены требования к регистрации случаев заболеваемости, и этот фактор мог привести к видимому росту цифр.

На рост числа ИППП как в России, так и за рубежом может влиять снижение частоты использования презервативов, в том числе из-за их дороговизны, добавил он.

«Что касается сифилиса, то эта болезнь прекрасно лечится. Но из-за самолечения пациенты часто не долечиваются», — добавил Покровский.

