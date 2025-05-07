Не надеяться на «само пройдет»: какие травмы могут привести к инвалидности

Спортивные площадки, гололед, даже обычная лестница — все эти привычные места могут в мгновение ока превратиться в источник серьезной опасности. Травмы подстерегают нас повсюду, и их последствия часто недооценивают. Особенно коварны повреждения, полученные во время занятий контактными видами спорта — хоккеем, футболом, баскетболом, где резкие движения и столкновения становятся причиной растяжений, вывихов и переломов и даже могут привести к инвалидности, сообщил РИАМО врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

Спортивные травмы — не просто боль

Повреждения связок голеностопа, коленных суставов, локтей требуют профессиональной оценки. Кажущийся безобидным ушиб может скрывать разрыв сухожилий, требующий хирургического вмешательства.

«Первая помощь в таких случаях — холодный компресс (но не на открытую рану) и полная иммобилизация поврежденного участка. Однако это лишь временная мера — квалифицированная медицинская помощь обязательна при любой серьезной травме», — предостерег врач.

Черепно-мозговые травмы: тихая угроза

Особую опасность представляют повреждения головы. Казалось бы, легкое сотрясение мозга, на которое многие не обращают внимания, может аукнуться годами позже — нарушениями сна, изменениями личности, даже эпилепсией.

«Пожилые люди особенно уязвимы — банальное падение на льду для них может обернуться переломом черепа с проникновением костных осколков в мозговую ткань. Тошнота, рвота, спутанность сознания после удара головой — тревожные сигналы, требующие немедленного вызова скорой», — рассказал травматолог.

Позвоночник — основа основ

Травмы спины делятся на две категории: те, что затрагивают только костные структуры, и более опасные — с повреждением спинного мозга. Современная медицина предлагает сложные оперативные вмешательства с использованием костного цемента, специальных имплантов и транспедикулярных винтов. Но успех лечения зависит не только от мастерства хирургов, но и от тщательной реабилитации.

«Главное правило при любой травме — не надеяться на „само пройдет“. Своевременная диагностика и грамотное лечение могут предотвратить инвалидность и вернуть человека к полноценной жизни. Будьте внимательны к себе и окружающим — иногда минутная бдительность спасает годы здоровья», — заключил Малыхин.