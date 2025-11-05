Поедете в психушку: чем опасен хронический стресс и как спасти себя

Хронический стресс негативно влияет на способность сосредоточиться, запоминать информацию и принимать решения. Долгосрочно это может вызвать развитие депрессии, тревожных расстройств и других психических заболеваний, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Она уточнила, что признаки тревожного расстройства включают постоянное чувство тревоги, избегание ситуаций, связанных с экзаменами или другими стрессовыми условиями, физические симптомы, например, панические атаки.

«Различия между обычным стрессом и тревожным расстройством заключаются в степени воздействия на повседневную жизнь и функциональность», — сказала Крашкина.

По ее словам, среди физических симптомов, которые указывают на чрезмерный стресс, могут быть головные боли, усталость, повышенное сердцебиение, проблемы с пищеварением, напряжение в мышцах. А эмоциональные симптомы могут проявляться в виде чувства тревоги и беспокойства, депрессивных настроений, раздражительности и снижения мотивации

При этом, как уточнила доктор, стресс может быть полезным, выступая в роли мотиватора, побуждая к действию и повышая продуктивность. Здоровый стресс (эустресс) может повышать концентрацию и способствовать лучшему выполнению задач. Токсичный стресс (дистресс), наоборот, приводит к истощению, тревоге и другим проблемам. Грань между ними проходит через уровень контроля и ощущения возможности справиться с ситуацией.

Есть эффективные методы для управления временем и снижения нагрузки. Это планирование (создание расписания подготовки с достаточным временем на отдых), расстановка приоритетов (определение наиболее важных задач), релаксационные техники (медитация, дыхательные упражнения, занятия спортом помогают снизить уровень стресса и повысить концентрацию), перерывы (важно делать короткие перерывы каждые 25-50 минут, чтобы перезагрузить мозг) и цифровые инструменты (приложения могут помочь в организации, но могут отвлекать, если не использовать их с умом).

День осведомленности о стрессе отмечается в первую субботу ноября. Стресс может быть как положительным, так и отрицательным. Чаще всего речь идет о втором виде, или дистрессе. Он несет за собой апатию, уныние, истощение сил, депрессию, подрывая здоровье человека. Длительный стресс приводит к возникновению или обострению многих заболеваний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.