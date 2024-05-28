Хирург рассказал о влиянии пластических операций на настроение человека

Пластические операции сделают человека более уверенным в себе и счастливым. Они помогают не только в личной, но и профессиональной жизни, рассказал РИАМО пластический хирург Владислав Григорянц.

Пластика явно влияет на психологическое состояние человека. По словам хирурга, люди делают пластические операции, чтобы быть уверенными в себе и хорошо выглядеть. Для некоторых это очень важно, как расчесываться или чистить зубы по утрам. Кому-то достаточно просто ухаживать за собой, а кто-то решается на кардинальные изменения.

«После пластической операции пациент некоторое время испытывает дискомфорт, но о сильной боли говорить не приходится. На время восстановления многие берут отпуск. Да, они проводят его дома, но зато потом, став внешне более молодыми и красивыми, пребывают в эмоционально-приподнятом настроении», — рассказал Григорянц.

По его словам, пластика помогает и в карьере. Часто за изменениями внешности обращаются руководители компаний и менеджеры. Они обязаны хорошо выглядеть, общаясь с людьми. Также эксперт опроверг, что люди, которые делают несколько пластик — зависимые. Они решаются на последующие операции, потому что знают, что с ними ничего не произойдет. Такие пациенты с каждым разом все больше доверяют своему хирургу.

«Каждый день в своей работе мы видим, что преображение делает людей более уверенными в себе и более счастливыми. Пациенты, которые к нам обращаются, через два-три месяца после операции иначе себя ощущают и преподносят. Все это происходит благодаря тому, что устраняется беспокоивший их ранее пунктик насчет внешности», — отметил специалист.

При этом Григорянц подчеркнул, что нельзя делать операции всем желающим. Противопоказаниями могут быть отклонения от нормы. Например, людям, которые излишне придираются к своей внешности и требуют невозможных результатов, отказывают в пластике.

Григорянц заявил, что со временем наступает момент, когда человеку нужно прекратить делать пластику. Квалифицированный хирург, который не гонится за деньгами, должен объяснить это пациенту.