Педиатр рассказала, как приучить ребенка спать в своей комнате

Переход ребенка ко сну в собственной комнате — значимый этап в жизни семьи. Чтобы облегчить этот процесс, важно сделать место отдыха малыша безопасным и соблюдать ежедневные приятные ритуалы, рассказала РИАМО врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Переход ко сну в отдельной комнате развивает самостоятельность у ребенка и дает возможность родителям высыпаться. Но в начале этот процесс разделения может вызвать беспокойство. Чтобы все прошло гладко, нужно придерживаться нескольких правил.

Приятные ежедневные ритуалы

Ребенок должен идти в свою комнату с удовольствием. Перед сном можно поиграть в спокойные игры, почитать книгу, переодеться в мягкую пижаму. Можно выбрать любой ритуал, который будет успокаивать, а не перевозбуждать малыша.

Важно, чтобы он мог настроиться на сон, поэтому родители должны соблюдать режим. Ребенку нужно ложиться спать в одно и то же время. Это позволит ему настроиться на правильный ритм.

«Не менее чем за два часа до сна необходимо исключить гаджеты, компьютерные игры, ограничить просмотр телевизора, в том числе и мультфильмов, так как они стимулируют мозг и не дают ему полностью расслабиться даже во время сна, что приводит к недосыпанию», — отметила педиатр.

Комфорт и безопасность

Для комфортного сна кровать малыша должна быть удобной, можно поставить возле нее ночник с приглушенным светом. Рядом с малышом должны быть игрушки или вещи, которые напоминают ему о добром времяпровождении днем.

«Главное условие — ребенок должен чувствовать себя уютно и в безопасности. Добиться этого можно, создав расслабляющую атмосферу: дизайн в мягких тонах, шторы на окнах, пушистое покрывало на кровати», — добавила Морозова.

Также важно убедиться, что комната безопасна для ребенка. Розетки должны быть защищены, нужно убрать мелкие предметы и обеспечить недоступность ручек на оконной раме. В спальне не должно быть острых углов.

Не нужно спешить

Приучать ребенка спать отдельно нужно постепенно. Лучше сначала играть в его комнате или отдыхать там после прогулок. Это место должно ассоциироваться с чем-то приятным. Когда это случится, малыша можно начать укладывать в комнате днем. Такой график нужно соблюдать столько времени, сколько потребуется.

«Сейчас важно обеспечить малышу чувство безопасности, обнимайте его и успокаивайте, если он волнуется. Эмоциональная поддержка поможет легче адаптироваться к новым условиям. Будьте спокойны и уверенны сами — спокойствие взрослых поможет детям легче адаптироваться к новым условиям», — посоветовала специалист.

Как избежать проблем сепарации

Часто дети не хотят отделяться от родителей, тогда они плачут, упрямятся и капризничают, сталкиваются с ночными страхами. Чтобы избежать этого, у ребенка с младенчества должна быть своя кроватка, даже если она стоит в комнате у родителей.

Можно попробовать договориться с малышом о конкретной дате его «переезда» в свою комнату. Так ребенок привыкнет к мысли, которая сначала его тревожила.

«Наконец, неплохо работает метод „от противного“: „Ты еще недостаточно взрослый, чтобы спать в своей комнате. Но скоро вырастешь!“. Вполне вероятно, таким образом вы добьетесь того, чтобы собственное пространство стало желанным для ребенка», — подчеркнула эксперт.

Когда нужно укладывать ребенка в своей комнате?

По мнению педиатра, в этом вопросе все очень индивидуально. Некоторые дети спокойно «отселяются» от родителей уже в год-полтора, кому-то для адаптации нужно больше времени.

«Будьте внимательны, наблюдайте реакциями ребенка и адаптируйте подход, исходя из его потребностей и особенностей. Приучение ребенка ко сну в отдельной комнате — это процесс, который требует времени и усилий со стороны всей семьи», — заявила Морозова.

Она подчеркнула, что важно проявлять терпение и последовательность, а также любовь. Так родители помогут ребенку сделать важный шаг на пути его развития.