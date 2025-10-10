Не боль, а хруст и скованность: названы первые признаки артроза

«Артроз начинается не с внезапной боли, а с малозаметных сигналов, которые многие игнорируют годами. Пациенты часто пропускают утреннюю скованность в крупных суставах — когда нужно „расхаживаться“ первые 10–15 минут после пробуждения. Этот симптом списывают на неудобную позу во сне или возраст. Другой тревожный знак — хруст в суставах, особенно с болью», — сказала Демьяновская.

Она уточнила, что, в отличие от безобидного физиологического хруста, артрозный имеет специфический сухой звук, напоминающий трение песка, и часто сопровождается неприятными ощущениями в суставе.

«Многие не придают значения снижению выносливости: привычная прогулка до метро вдруг начинает требовать дополнительных усилий, подъем по лестнице вызывает дискомфорт. Пациенты редко обращают внимание на ночные боли — не интенсивные, но мешающие уснуть или вынуждающие менять положение тела. Еще один скрытый симптом — метеочувствительность, когда возникает ноющая боль в суставах при изменении погоды, часто за сутки до осадков», — отметила врач.

Демьяновская уточнила, что постепенное уменьшение амплитуды движений тоже происходит незаметно: человек вдруг осознает, что не может застегнуть молнию на спине, причесаться или повернуться в машине, чтобы взять что-то с заднего сиденья.

«Опасность заключается в том, что к моменту появления сильной боли, значительных двигательных ограничений и видимой деформации сустава болезнь уже достигает стадии, когда консервативное лечение менее эффективно, чем на ранних этапах. Поэтому очень важно прислушиваться к тихим сигналам организма — они могут стать ключом к ранней диагностике и помогут сохранить полноценную подвижность на годы вперед», — рассказала специалист.

12 октября будет отмечаться Всемирный день борьбы с артритом. Артрит — это воспалительное заболевание суставов. Если его не лечить, то возникают боли, движение ограничивается, среди серьезных последствий — инвалидность и утрата трудоспособности. В группу диагнозов, которые называют артритом, входит также и артроз.

