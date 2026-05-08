Теннисисты Подмосковья выиграли пять медалей на турнире в Черногории

Спортсмены Московской области завоевали пять медалей на международном турнире ITTF World Para Challenger Podgorica 2026, который прошел с 29 апреля по 2 мая в Черногории. Награды в различных разрядах выиграли Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Маляк Алиева, представляющая региональный центр спортивной подготовки, стала победительницей соревнований в одиночном разряде. Также она завоевала серебро в смешанном парном разряде вместе с Артемом Яковлевым из Саратовской области и бронзу в женском парном разряде в тандеме с Галиной Гороховатченко из Республики Татарстан.

Юрий Ноздрунов, также выступающий за региональный центр спортивной подготовки, дважды поднялся на третью ступень пьедестала. Он стал бронзовым призером в одиночном разряде и в смешанном парном разряде вместе с Еленой Литвиненко.

Турнир проходил в спортивном комплексе Voko в Подгорице и собрал 244 спортсмена из 41 страны. В соревнованиях участвовали призеры европейских и мировых первенств, а также Паралимпийских игр. Подгорицкий старт стал важным этапом подготовки российских спортсменов к чемпионату мира по настольному теннису среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоится в конце 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.