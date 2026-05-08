Лесничие Волоколамского округа привели в порядок воинские мемориалы

Сотрудники лесничеств ГАУ МО «Мособллес» вместе с участниками движения «Школьные лесничества» провели субботники у памятников погибшим в Великой Отечественной войне в Подмосковье. Работы прошли в том числе в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В лесничествах региона специалисты и школьники благоустраивают мемориалы и памятные знаки, где увековечена память павших воинов. Особое внимание уделяют объектам, расположенным в удаленных территориях.

В Волоколамском филиале лесничие Осташевского участкового лесничества убрали мусор, удалили нежелательные кустарники и покрасили памятники и ограждения. Работы провели на месте взрыва Становищенского моста, где установлен памятный знак 1970-х годов, а также у мемориала в честь осташевских партизан.

В октябре 1941 года на территории Волоколамского округа начались ожесточенные бои. За 85 дней партизаны уничтожили более 500 солдат и офицеров противника, подбили четыре танка, взорвали 12 бронемашин и 51 грузовой автомобиль с боеприпасами и продовольствием.

Ежегодно к памятным местам приезжают ветераны, родственники погибших, школьники и жители округа. Лесничие поддерживают мемориалы в порядке, чтобы сохранить историческую память о героях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.