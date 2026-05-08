Жителей Подмосковья призвали поддержать сосну из Серпухова

Голосование за главное дерево страны 2026 года стартовало в России. Подмосковье в конкурсе представляет сосна из Серпухова, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» открыла голосование за главное дерево страны 2026 года. В конкурсе участвуют 78 деревьев-долгожителей, имеющих официальный статус памятников живой природы.

Московскую область представляет сосна, растущая на территории памятника природы местного значения «Городской Бор г. Серпухова» в границах Шатовского участкового лесничества. В 2025 году дерево под названием «Жемчужина городского бора» внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Проголосовать за подмосковную сосну можно до 1 августа на сайте программы https://rosdrevo.ru/. Программу учредил совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации по инициативе некоммерческого партнерства Стратегический Альянс «Здоровый лес» при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.