В Подмосковье увеличили лимит бесплатного такси для ветеранов

В Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться такси на сумму до 1,5 тыс. рублей в месяц. Лимит увеличили с 2026 года, число поездок не ограничено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Программа бесплатного проезда в такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны действует в Московской области уже девятый год. Ее реализуют совместно с таксомоторными компаниями. С 2026 года общий лимит компенсации увеличен с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей в месяц, при этом количество поездок в пределах этой суммы не ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.