В Подмосковье спроектируют 12 новых стел воинской доблести

Проектирование 12 стел «Населенный пункт воинской доблести» начнется в Подмосковье в 2026 году, завершить установку планируют в следующем году. Всего в регионе насчитывается более 2,4 тыс. объектов памяти Великой Отечественной войны, сообщил зампред правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области расположено свыше 2,4 тыс. памятных объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Это вечные огни, памятники, стелы, обелиски, мемориальные доски и братские могилы.

«В этом году вся страна отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и для нас это очень важная дата. Ежегодно мы работаем над проектами, которые помогают улучшать инфраструктуру городов и сохранять память о героях войны для будущих поколений. В Московской области более двадцати пяти стел воинской и трудовой доблести. В этом году мы начнем проектирование еще двенадцати стел „Населенный пункт воинской доблести“, а завершить их установку планируем в следующем году», — рассказал Михаил Хайкин.

С 2009 по 2026 год в регионе обустроили 64 памятных объекта. В 2025 году открыли четыре новые стелы — в Рузе, Шаховской и двух населенных пунктах Лотошина. Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается по закону Московской области с 2015 года. Его получили 44 населенных пункта, в 32 из них стелы установлены в рамках федеральной программы.

29 стел выполнены по проекту заслуженного художника России Романа Фашаяна из гранита с бронзовыми фигурами воинов разных эпох. Еще три стелы созданы по проекту художника и скульптора Григория Орехова в виде «острия меча» высотой 7 метров из нержавеющей стали.

Отдельно в регионе увековечивают города трудовой доблести. Федеральное звание получили Коломна, Ступино и Подольск. Для них установлены стелы единого архитектурного стиля с гербом города и текстом указа президента Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.