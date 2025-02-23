Названы три сытные салата для подготовки идеальной фигуры к лету

В преддверии тепла многие начинают готовиться к пляжному сезону, особенно после зимней череды праздников. Для похудения можно делать простые в приготовлении, сытные и вкусные салаты. Об этом РИАМО рассказала бренд-менеджер ТМ «Пиканта» Анна Киричек.

Первый салат — с баклажанами, куриной грудкой, грибами и свежими овощами. Для его приготовления вам понадобятся два баклажана, которые нужно нарезать кубиками и запечь в духовке при температуре 180°C на протяжении 15–20 минут, после чего остудить. Отварите заранее 150 граммов куриной грудки и нарежьте ее маленькими кубиками.

Маринованные грибы, весом также 150 граммов, нарежьте, если они крупные, и измельчите 100 граммов свежего помидора. В небольшую миску добавьте 70 граммов сметаны и 100 граммов протертой мякоти томатов, мелко нарезанный зеленый лук (30 граммов), молотый черный перец и соль по вкусу, все хорошо перемешайте.

В глубокую миску аккуратно переложите жареные баклажаны, грудку, маринованные грибы и помидор, добавьте приготовленный соус и тщательно перемешайте. Подавать салат можно сразу, но будет вкуснее, если дать ему постоять в холодильнике минут 20–30, чтобы ароматы лучше соединились.

Второй салат — с авокадо и киноа. Для его приготовления вам потребуется 150 граммов протертой мякоти томатов, 150 граммов отварной киноа, один огурец, пол-луковицы красного лука, одна столовая ложка оливкового масла, одна чайная ложка лимонного сока, зелень по вкусу, одно авокадо, один сладкий перец и один зубчик чеснока, а также соль и перец по вкусу.

Отварите киноа согласно инструкции на упаковке. Нарежьте огурец, авокадо и перец кубиками, красный лук — полукольцами, мелко нарежьте зелень и измельчите чеснок. В небольшую миску добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и измельчённый чеснок, а также протертую мякоть томатов.

В большой миске соедините все ингредиенты и полейте приготовленным соусом. Подайте салат сразу или дайте ему постоять в холодильнике 10–15 минут.

Третий салат — с баклажанами и халуми в томатной заправке. Для его приготовления возьмите три баклажана, нарежьте их вдоль на тонкие полоски или кубики, посолите и оставьте на 15–20 минут, чтобы они пустили сок. Затем промойте и промокните бумажным полотенцем. Разогрейте две столовые ложки оливкового масла на сковороде и обжаривайте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки, это займёт около 5–7 минут. Переложите обжаренные баклажаны на тарелку, чтобы они остыли. В отдельной миске смешайте 200 миллилитров протертой томатной мякоти, измельченный чеснок (три зубчика), четыре столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу, все хорошо перемешайте.

Нарежьте 150 граммов халуми на кубики или слайсы и обжарьте на сковороде с одной столовой ложкой оливкового масла до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. В большой миске соедините обжаренные баклажаны, заправку и нарезанную зелень (кинзу или петрушку), аккуратно перемешайте.

Выложите на тарелку или в сервировочную посуду. Сверху положите жареный халуми и разложите ломтики пармской ветчины (150 граммов). Посыпьте жареными тыквенными семечками (30 граммов) или орехами, если предпочитаете. Украсьте свежими листьями базилика для аромата и красивого внешнего вида. Подавайте салат сразу же, когда он ещё теплый, но он также хорош и в охлажденном виде.