Добровольцы Домодедова передали отремонтированный УАЗ «Патриот» бойцам в зону СВО

УАЗ «Патриот», поврежденный при налете беспилотника в зоне специальной военной операции, вернулся в строй благодаря помощи жителей Домодедова. Отремонтированную машину бойцам вновь передали участники добровольческого движения «Крылья ангела». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автомобиль принадлежит подразделению бойца с позывным «Большой». Как рассказывает руководитель движения Валентина Ртищева, ремонт стал возможен благодаря поддержке со стороны администрации, депутатов, волонтеров и простых жителей округа.

«С Божьей помощью и помощью всех неравнодушных… Спасибо всем-всем просто, огромное спасибо, потому что только вместе мы смогли сделать», — сказала она.

Привели в порядок кузов, обновили покраску, заменили расходники. Теперь «Патриот», которого бойцы ласково называют «Патрик», снова готов к выполнению задач. За руль первым сел сам «Большой».

«Ну вот сделали машинку для наших ребят. Теперь будем ездить и горя не знать. Она и ездить вроде ловчее стала. Вообще красота!» — с улыбкой отметил он.

В числе тех, кто помогал восстанавливать автомобиль, — депутат совета депутатов Домодедова, полковник в отставке Вячеслав Шалаев.

«Ощущение благодарности тем людям, которые нас защищают, выполняют свой долг и приближают нашу победу. Огромное спасибо всем, кто вложил свои средства, энергию и доброту в это дело», — подчеркнул он.

По словам бойца «Большого», поддержка с тыла играет огромную роль.

«„Крылья ангела“ всегда поддерживают, помогают в критической ситуации. Когда разбили нам машинку дронами — тут же пришли на помощь. Верю, что мы придем к своему логическому завершению. Победим однозначно», — сказал «Большой».

Домодедовское добровольческое движение продолжает помогать бойцам в зоне СВО, доставляя технику, гуманитарную помощь и самое главное — чувство, что их здесь ждут и поддерживают.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.