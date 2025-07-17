В Подмосковье провели более 23,2 млн цифровых проверок детских площадок

В Московской области с 2019 года осуществляется цифровой контроль детских игровых площадок с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». За это время проведено более 23,2 млн проверок и выявлено более 518,2 тыс. нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Ответственные специалисты через приложение «Проверки Подмосковья» ежедневно проводят фотофиксацию детских площадок, заполняют чек-лист и отправляют данные в курирующее ведомство. Проверяют все: от состояния покрытия и ограждений до наличия мусора. Результаты направляются модераторам — представителям местной администрации.

Кроме того, в Подмосковье более 66,8 тыс. камер системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом и пристально наблюдают за чистотой во дворах, в том числе на детских площадках. Если нейросеть замечает нарушение, то сразу ставит задачу на устранение и потом проверяет, чтобы все было выполнено.

Искусственный интеллект распознает 14 типов нарушений: от переполненных урн и подтоплений до неработающих фонарей. Такой контроль осуществляется с 2023 года, за это время устранено более 200 тыс. нарушений.

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.