Синоптик Ильин: в субботу Москву ждут дожди и мало солнца

В ближайшие выходные Москву и область накроет циклон, принеся дожди и грозы, рассказал синоптик центра «Метео» Александр Ильин. Об этом сообщает RT.

«Сегодня в Москве обойдётся без существенных осадков. Хотя по области местами возможна вновь гроза. Завтра в столице тоже преимущественно без осадков, а в южных районах области пройдут кратковременные дожди», — отметил Ильин.

Однако в субботу и воскресенье ситуация изменится: новый циклон принесет сплошную облачность и обильные осадки. Солнца почти не будет, зато дожди усилятся. В субботу вероятны грозы, в воскресенье — без них. Температура в пятницу составит от плюс 26 до плюс 28 градусов, а в выходные — от плюс 22 до плюс 25 градусов.