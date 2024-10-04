Названы причины возникновения «колец Венеры» на шее

«Кольца Венеры» — это горизонтальные складки на шее, наиболее заметные спереди, которые с возрастом становятся более выраженными, состаривая человека, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Анпилогова.

По ее словам, со временем в этой области накапливаются жировые отложения, из-за чего складки становятся глубже и превращаются в жировые складки.

«Причины появления „колец Венеры“ могут быть разнообразными. Среди них — тонкий слой подкожного жира на шее, слабая мышечная структура и тонкая кожа. Кроме того, недостаточный уход за этой областью, плохая осанка или привычка постоянно наклонять голову вниз также способствуют образованию складок», — перечислила Анпилогова.

Она добавила, что неправильное положение во время сна и резкое похудение могут усугубить ситуацию, как и недостаточное увлажнение кожи или гормональные нарушения, приводящие к сухости. Еще иногда возникновение «колец Венеры» связано с генетикой, что делает их появление неизбежным для некоторых людей.

«Главная проблема „колец Венеры“ заключается в том, что они визуально старят человека, особенно шею. Если складки становятся глубже и опускаются, это может со временем привести к более выраженным возрастным изменениям», — предупредила врач.