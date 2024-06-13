Названы напитки, которые заменят кофе и помогут взбодриться

Врач-диетолог, специалист по осознанному питанию и ЗОЖ Марина Макиша рассказала о напитках, которые могут стать альтернативой кофе. По словам эксперта, речь идет о других продуктах, в которых также содержится кофеин, сообщает «ФедералПресс» .

Людям, которые не любят кофе, для бодрости можно пить чай или какао. В какао есть теобромин — «мягкая» форма кофеина, обеспечивающая приток энергии, добавила Макиша.

«По своему механизму действия они влияют на симпатическую нервную систему и дают нам ощущение прилива бодрости», — рассказала эксперт по здоровому образу жизни.

Диетолог также посоветовала обратить внимание на напитки, в состав которых входят травы, в том числе элеутерококк. Последний придает бодрость и стимуляцию наравне с женьшенем, отметила Макиша.