Названы 5 простых привычек для ощутимого снижения риска заболеть раком

Согласно новому исследованию Американского онкологического общества, опубликованному в Онкологическом журнале для клиницистов, простые изменения в образе жизни могут предотвратить до 40% всех случаев развития рака. Изучая более 1,7 млн случаев рака у взрослых старше 30 лет, ученые пришли к выводу о пяти ключевых факторах, пишет kp.ru .

Курение, включая пассивное, отвечает за 19,3% всех случаев рака. Оно играет решающую роль в развитии рака легкого, бронхов и гортани. Еще одним важным фактором является избыточный вес, который может привести к раку матки, желчного пузыря, печени и почек.

Алкоголь также упоминается в исследовании как причина 5,4% всех случаев рака. Потребление спиртного сверх меры может привести к раку полости рта, глотки, печени и молочной железы.

Чрезмерное воздействие УФ-излучения, особенно в часы повышенной активности солнца, может вызвать меланому — одну из наиболее агрессивных форм рака кожи. Кроме того, недостаток физической активности рискует привести к раку желудка, матки, пищевода и почек.

В связи с этим эксперты призывали пациентов к полному отказу от курения, контролю веса, умеренному потреблению алкоголя, защите от солнца и поддержанию активного образа жизни, чтобы снизить вероятность развития онкоболезни. Регулярные медицинские осмотры также имеют важное значение для раннего выявления заболевания.