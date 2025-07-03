Ушаков раскрыл детали нового телефонного разговора Путина и Трампа об Украине

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели очередные телефонные переговоры, которые состоялись 3 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что диалог лидеров двух стран проходил на «одной волне», они обсуждали в том числе украинский конфликт, пишет РБК .

«В целом разговор, как всегда между этими двумя лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», — сообщил Ушаков.

Новые телефонные переговоры Путина и Трампа длились около одного часа. Лидеры РФ и США поднимали в том числе вопрос о завершении украинского кризиса.

По словам Ушакова, Трамп снова настаивал на том, что в вооруженном конфликте нужно как можно скорее остановить боевые действия. На это Путин ответил, что продолжает искать политическое переговорное решение ситуации, но Москва все равно будет добиваться поставленных на СВО целей и не отступится от них.

Ранее во время посещения выставки участников конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших» Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который в итоге состоялся 3 июля.