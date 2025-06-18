Названо последствие частого поедания суши

Частое употребление суши и роллов может негативно сказаться на здоровье — из-за высокого содержания соли, сахара и калорийных добавок они становятся далекими от понятия диетической пищи, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Несмотря на пользу морепродуктов и риса, есть суши в больших количествах или слишком часто не стоит. Блюдо обычно содержит большое количество соли, которая есть в соевом соусе, икре, маринованном имбире, копченой рыбе. Также там много сахара, который используют при приготовлении риса. В некоторые виды роллов добавляют жирные соусы на основе сливочного сыра, майонеза, калорийные начинки, обжаренные в кляре ингредиенты (темпура — ред.)», — сказала Уланкина.

Она добавила, что все это делает суши и роллы гораздо менее диетическими, чем принято считать.

«Особенно осторожными стоит быть людям с артериальной гипертензией и заболеваниями сердца, склонностью к отекам и предрасположенностью к сахарному диабету. Если часто есть суши и роллы и вести малоподвижный образ жизни, можно набрать лишний вес», — предупредила врач.

По словам Уланкиной, стоит помнить о том, что некоторые виды морской рыбы, особенно хищные и крупные, в том числе тунец, накапливают тяжелые металлы, в частности, ртуть и токсины.

«Если они попадают в организм время от времени, это неопасно, но при частом употреблении такие вещества постепенно накапливаются в организме и вызывают нарушение работы нервной системы, печени, почек. Особенно это опасно для детей и беременных», — заключила специалист.

18 июня отмечается Международный день суши. Это блюдо японской кухни давно стало популярным во всем мире.